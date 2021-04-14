Правила месяца Рамадан: Как правильно поститься

Даты Рамадана

Каждый год Рамадан выпадает на разные даты — точное определение поста зависит от астрономического вычисления или прямого наблюдения за фазами Луны.

Для мусульман Рамадан — священный месяц. Именно в него был ниспослан Священный Коран. Для верующих Рамадан — главная обязанность в году. В этот месяц обязателен не только пост, но и ежедневные молитвы.

Во время поста обязательно соблюдается намаз — пять дневных молитв. Пост помогает контролировать дурные качества человека: гнев, жадность, ненависть, а также усмирять одолевающие верующего страсти. Также пост в Исламе приближает к Аллаху.

Фото: globallookpress.com

Как соблюдать пост?

Во время Рамадана мусульмане в светлое время суток воздерживаются от еды, воды, греховных ссор, дел и помыслов, а также от супружеской близости. Солнце встает у всех по-разному, расписание намазов рассчитывается для каждого города.

Во время поста пищу принимать можно лишь два раза в сутки. Утренний предрассветный прием пищи называется Сухур. Предрассветную трапезу нужно завершить за один-два часа до рассвета. Вечерний — ифтар. Ифтар начинают после вечернего намаза. Лучшая пища для ночной трапезы — вода и финики. При этом воду советуют пить до еды, чтобы во время трапезы она не разбавляла желудочный сок.

Чтобы пост не был сложным, нужно придерживаться трех правил: пить воду нужно после или до еды с разницей примерно в 40 минут. Утренний прием пищи очень важен и его ни в коем случае нельзя пропускать, даже если есть привычка не завтракать.

Считается, что не стоит пренебрегать сном днем. Это поможет сберечь силы. Сон предписан после дневной молитвы. В идеале время сна должно составлять от 20 минут до часа. Он должен приходиться на период между часом и четырьмя часами дня. Тогда вместе с ночным сном получится спать до 7 часов — этого будет достаточно, чтобы восстановить силы.

В вечерний прием пищи лучше отказаться от кофе и чая, ради крепкого сна, на который отводится не так уж много часов (не более четырех). На ифтар нужно потреблять то, что быстро переваривается. Стоит исключить жареное, каши и другие продукты. Зато отлично подойдут овощи и фрукты, а также овощные супы и зелень. Одна тарелка зелени, одна тарелка супа, а также овощи и фрукты — идеальный рацион. Много витаминов и минералов, а также клетчатки.

Такого рациона будет достаточно, чтобы сохранить и преумножить жизненные силы. К тому же в пост мусульманам предписывают больше двигаться и не бояться потерять тонус. При правильном питании он будет на высоте.

Что можно есть мусульманину во время Рамадана

Утром — во время сухура — рекомендуется есть сложные углеводы: хлеб из пророщенного зерна, каши, овощные салаты. Также можно употреблять фрукты и орехи.

Во время ифтара можно есть мясо, овощи, крупы, сладости. При этом нужно пить достаточно воды, а также других напитков. Во время Рамадана стоит отказаться от жирной пищи, так как это достаточно большая нагрузка на печень. Лучше всего исключить из своего рациона сосиски и колбасы, а также соленые продукты. Они утоляют голод лишь на несколько часов и способны вызвать жажду.

Кто должен соблюдать Рамадан?

Пост в Рамадан обязателен для любого верующего совершеннолетнего мусульманина. Исключение составляют душевнобольные, старые и немощные люди, а также кормящие и беременные женщины. Также женщины во время критических дней могут не соблюдать пост. Однако, тем, кто пропустит священный пост, предстоит возместить его в другой период. Если мусульманин пропускает пост по медицинских показаниям, он должен накормить 30 постящихся.

Священный месяц Рамадан предназначен для очищения тела и души. Молитвы — намаз — являются обязательным условием во время поста.

Нарушением поста считается преднамеренное принятие пищи, напитков, лекарств, а также курение и супружеская близость. Все эти нарушения требуют возмещения. В качестве возмещения допускается, чтобы мусульманин деньгами или продуктами заплатил нуждающемуся и так восполнил свой пост. Однако интимные отношения — самое серьезное нарушение во время Рамадана. За этот проступок мусульманин должен накормить 60 бедняков. Либо после соблюдать пост непрерывно еще 60 дней.

Фото: globallookpress.com

Праздник Разговения или Ураза-байрам

Заканчивается священный месяц Рамадан другим праздником Разговения — Ид аль Фитр. Это второй по значимости праздник в Исламе. Он наступает после заката солнца в завершающий день Рамадана. Ид аль Фитр — праздник спасения от ада, день любви, примирения и дружеских рукопожатий.

В праздник принято посещать обездоленных и ухаживать за стариками. Также многие мусульмане делают пожертвования в фонды, которые помогают более бедным их соотечественникам. На пожертвования закупаются рис, мука, сахар, макароны, пшеница. Волонтеры собирают подарочные пакеты и развозят нуждающимся.

Несмотря на то, что в Рамадан мусульмане голодают, этот месяц особенный, его ждут. Рамадан для мусульманина — время возможностей, а не время диеты.

* позиция автора может не совпадать с мнением редакции