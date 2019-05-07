Прохор Шаляпин поведал о причине ссоры с Виталиной Цымбалюк-Романовской

Певец Прохор Шаляпин поведал о ссоре с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, причина которой крылась в психологической плоскости. Пара встречается уже семь месяцев, и в целом роман развивается в позитивном ключе, но все же крайне неприятный инцидент имел место быть.

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По словам 35-летнего певца, в самом начале их отношений возникла ситуация, в которой ему показалось, что его 40-летняя избранница недостаточно его ценит.

«А я — за взаимное уважение и равноправие», — приводит его слова Дни.ру.

Артист уточнил, что не приемлет обмана или предательства, но к счастью этого со стороны Виталины не произошло, а он спустя несколько дней сменил гнев на милость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актер и продюсер Марк Рудинштейн обвинил Цымбалюк-Романовскую в ухудшении здоровья ее бывшего супруга — знаменитого актера Армена Джигарханяна.