Ани Лорак давно стала образцом стиля для тысяч своих поклонниц. Однако и у Instagram-див бывают промашки: новый образ, в котором певица предстала перед публикой, категорически не понравился подписчикам.

На своей странице в Instagram Лорак опубликовала снимок, на котором она позирует в черном топе-корсете и штанах с завышенной талией. Однако «змеиный» принт в сочетании со свободным кроем брюк сыграл с Ани злую шутку, визуально увеличив ее бедра в несколько раз.

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«На штаны не буду смотреть»;

«Красотка, а вот брюки — просто катастрофа»;

«Что-то как-то не то…» — раскритиковали стиль Ани Лорак поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники остались недовольны концертным костюмом Ани Лорак.