Боли в ступнях назвали первыми признаками серьезных заболеваний

Часто возникающая боль в ступнях может говорить о наличии серьезных проблем со здоровьем. К такому выводу после исследования пришли британские медики, пишет газета Express.

Обычно ступни могут болеть при диабете, аритмии и артрите. Данные болезни нарушают чувствительность в конечностях. В результате человек не чувствует, как появляются мелкие натертости и, соответственно, не предпринимает никаких мер.

Зато чуть позднее это приводит к более серьезным болям. Чтобы не допустить такой ситуации, нужно следить за ногами и вовремя обрабатывать повреждения.

Специалисты подчеркивают, что ставить самим себе диагнозы по одним только болям в ступнях не стоит. Однако тем, кто заметил у себя вышеописанные симптомы, лучше всего не затягивать и немедленно обратиться к врачу.

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