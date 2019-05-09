Озвученная Вангой эпидемия мгновенной старости захватит планету уже к 2088 году

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Многие предсказания болгарской прорицательницы до сих пор остались нерасшифрованными.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Предсказанная прорицательницей Вангой эпидемия мгновенной старости может захватить человечество уже через 70 лет. Ранее не изученное заболевание будет поражать организмы молодого поколения.

Парни и девушки буквально на глазах буду превращаться в пожилых, с ослабленным иммунитетом людей. Тем не менее, согласно предсказанию болгарской целительницы, медицина научится лечить подобный недуг.

Значительная часть прогнозов Ванги, скончавшейся в 1996 году, сбывалась. Так, она предвидела потрясшее весь мир обрушение небоскребов в Нью-Йорке в 2011 году, в результате которого погибли около трех тысяч человек. Кроме того, слепая женщина прогнозировала, что президентом Украины станет Владимир Зеленский.

Тем не менее, до настоящего времени многие ее предсказания остались нерасшифрованными.

Ранее помощник и переводчик провидицы Стоян Петров рассказал, когда в Незалежной наступит мирное время.

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