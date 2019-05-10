Американская супермодель Тайра Бэнкс на своей странице в Instagram опубликовала фото, на которых позирует в мини-бикини для обложки глянцевого журнала.

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45-летняя знаменитость до сих пор сводит с ума тысячи фанатов по всему миру, несмотря на лишние килограммы.

instagram @tyrabanks

«Это для тех, кому говорили, что они недостаточно привлекательны из-за своего тела, возраста и всего остального», — написала Тайра Бэнкс под фото.

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Поклонники супермодели отметили в комментариях, что она все еще в прекрасной форме.

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«Прекрасна, как всегда… лучше, чем 23 года назад»

«Бомба», — пишут фанаты Тайры Бэнкс.

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