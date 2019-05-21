Американская супермодель Тайра Бэнкс на своей странице в Instagram опубликовала фото, на которых позирует в мини-бикини для обложки глянцевого журнала.
Гороскоп на 10 мая: Самое худшее позади, Близнецы!
45-летняя знаменитость до сих пор сводит с ума тысячи фанатов по всему миру, несмотря на лишние килограммы.
«Это для тех, кому говорили, что они недостаточно привлекательны из-за своего тела, возраста и всего остального», — написала Тайра Бэнкс под фото.
Экс-жена Глушакова могла изменять футболисту с адвокатом избитого Пака
Поклонники супермодели отметили в комментариях, что она все еще в прекрасной форме.
«Потрясающе! Как хорошее вино»
«Прекрасна, как всегда… лучше, чем 23 года назад»
«Бомба», — пишут фанаты Тайры Бэнкс.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что подписчики в восторге от романтического фото Водяновой.