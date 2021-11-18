Названы пять ранних симптомов диабета
На первый взгляд незначительные отклонения от нормы могут оказаться признаками серьезного заболевания.
Фото: www.globallookpress.com
Эксперты перечислили пять ранних симптомов, свидетельствующих о повышенном уровне сахара в крови и проблемах с выработкой инсулина.
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Как сообщает Everyday Health, в первую очередь нужно следить за изменениями цвета кожного покрова. Ранним признаком появления сахарного диабета считается потемнение в области шеи, подмышек и паховой области.
Еще одним тревожным звоночком могут стать ощущения, которые настигают человека при обезвоживании — жажда, сухость во рту. Проблемы в мочеполовой системе также могут указывать на сахарный диабет.
Специалисты также отмечают в качестве ранних признаков неполадок в организме, связанных с изменением уровня сахара в крови красочные запоминающиеся сны и повышенную потливость в ночные часы.
Долго заживающие ранки на теле тоже должны насторожить — повышенное содержание сахара в крови уменьшает содержание кислорода, который влияет на скорость заживления порезов.
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