Названы пять ранних симптомов диабета

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Алиса Маркова
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На первый взгляд незначительные отклонения от нормы могут оказаться признаками серьезного заболевания.

Названы пять ранних симптомов диабета

Фото: www.globallookpress.com

Эксперты перечислили пять ранних симптомов, свидетельствующих о повышенном уровне сахара в крови и проблемах с выработкой инсулина.

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Как сообщает Everyday Health, в первую очередь нужно следить за изменениями цвета кожного покрова. Ранним признаком появления сахарного диабета считается потемнение в области шеи, подмышек и паховой области.

Еще одним тревожным звоночком могут стать ощущения, которые настигают человека при обезвоживании — жажда, сухость во рту. Проблемы в мочеполовой системе также могут указывать на сахарный диабет.

Специалисты также отмечают в качестве ранних признаков неполадок в организме, связанных с изменением уровня сахара в крови красочные запоминающиеся сны и повышенную потливость в ночные часы.

Долго заживающие ранки на теле тоже должны насторожить — повышенное содержание сахара в крови уменьшает содержание кислорода, который влияет на скорость заживления порезов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о неожиданном открытии британских медиков, которые выяснили, что часто возникающая боль в ступнях может говорить о наличии серьезных проблем со здоровьем.

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