Важнее всех: День медицинского работника отмечают 20 июня

День медицинского работника ежегодно отмечают в третье воскресенье июня. В 2021-м профессиональный праздник выпадает на 20 июня. Сейчас медицинские работники всего мира борются с пандемией COVID-19. Они проводят на работе сутки без сна и практически не видят своих родных. Сложнее всего медсестрам и другим работника, которые ведут уход за больными пациентами. Медики жертвуют не только своим свободным временем ради всеобщего блага, но и жизнью.

Сколько нужно учиться на врача?

Врач — одна из самых старейших и востребованных профессий в истории человечества. Практически все в жизни человека зависит от здоровья. Система образования медицинских работников — одна из самых строгих. В России выпускники средних специальных учебных заведений обучаются 3-4 года, чтобы стать медицинскими сестрами, фельдшерами и акушерами.

Фото: ТАСС / Александр Рюмин

Но чтобы получить доступ к пациенту, приходится пройти куда более длинный путь. После 5-6 лет вузовского обучения, необходимо получить свидетельство об аккредитации специалиста, без которого невозможно заниматься самостоятельной медицинской или фармацевтической деятельностью. После можно продолжить обучение в ординатуре. На нейрохирургии, например, учат не менее пяти лет, а на педиатра — два. После прохождения еще одной аккредитации, можно продолжить обучение в аспирантуре. Это еще 3-4 года. После получения ученой степени, можно вновь продолжить обучение уже в докторантуре. Это еще три года. Иными словами совершенствоваться в области науки можно бесконечно. В среднем медики тратят от 5 до 10 лет на обучение перед тем, как начать работать с пациентами.

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Почему у врачей белые халаты?

Белая униформа появилась у медицинских работников лишь в XIX веке. До этого врачи и сестры милосердия надевать обычные фартуки и перчатки. На белом цвете, как утверждал, английский врач Джозеф Листер, хорошо видна грязь, тогда как соблюдение санитарных правил, является главной задачей любого медика.

Фото: ТАСС / EPA

По белому халату стали судить о профессионализме медика. Грамотным считался хирург, который во время операции не сильно пачкал кровью свою униформу.

Зачем врачи дают клятву Гиппократа?

Имя древнего медика знакомо практически каждому. Гиппократ жил и работал в IV-V веках до нашей эры. С его именем связано представление о высоком моральном облике и этике поведения врача. На протяжении веков клятва Гиппократа, которую сейчас произносят медики при получении диплома, видоизменялась, но в ней сохранены многие принципы работы медика.

Фотохроника ТАСС / Юрий Набатов

Греческий ученый считал, что его последователи обязаны быть милосердными в своем деле, соблюдать этические нормы. В клятве Гиппократа сохранены девять принципов и обязательств медика, среди которых: принцип «не навреди», готовность всегда оказать медицинскую помощь больному вне зависимости от его возраста, пола, вероисповедания и расы, имущественного или социального статуса, отказ от интимных связей с пациентами, врачебная тайна и обязательство личного совершенствования.

Какие сериалы прославили профессию медика?

Помимо того, что в России снимаются свои сериалы про жизнь медиков («Интерны» и «Склифосовский») особой любовью пользуются иностранные сериалы. Так зрители в запой смотрели «Скорую помощь» с молодым Джорджем Клуни. Первая серия вышла в 1994-м, но на российские экраны сериал попал лишь пятью годами позже. На родине за несколько серий сериал приобрел статус культового. «Скорая помощь» снималась с 1994 по 2009.

Кадр из т/с «Скорая помощь», 1994–2009 гг. Фото: Kinopoisk.ru

Еще один сериал-долгожитель «Доктор Хаус» с Хью Лори в главной роли выходил с 2004 по 2012. Циничный Шерлок Холмс в белом халате въелся в сердца зрителей, похлеще всех изысканных болезней, которые ему удалось отыскать и обезвредить.

Кадр из т/с «Доктор Хаус», 2004–2012 гг. Фото: Kinopoisk.ru

«Анатомия страсти» снимается с 2005 года, то есть уже почти 15 лет. За это время Эллен Помпео, она же Мередит Грей успела не только получить образование, стать матерью троих детей, но и изрядно постареть. А ее коллега по сериалу — Патрик Демпси и вовсе выбыл из затяжного проекта. Но сериал носит статус культового и поклонники до сих пор ждут каждую новую серию.

Кадр из т/с «Анатомия страсти», 2005 год. Фото: Kinopoisk.ru

«Клиника» — пожалуй, самый веселый сериал о самой серьезной профессии. Девять сезонов, которые снимали аж до 2010-го, о жизни докторов Джона Дориана и Криса Терка поклонники растащили на мемы, а героев сериала превратили в звезд шоу-бизнеса.