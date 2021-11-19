Ученые показали, что случится с Землей при столкновении с астероидом

По мнению ученых, исследующих космическое пространство, Земле угрожает серьезная опасность. Как сообщает русская служба ВВС, в сторону планеты летит гигантский астероид 2019 PDC. Предположительно, столкновение произойдет 29 апреля 2027 года.

Специалисты озабочены приближением возможной катастрофы и уже предпринимают попытки обезопасить Землю от инородного космического тела. В рамках учений по защите планеты от реально угрожающих астероидов, которые инициировали NASA и Европейское космическое агентство (ЕКА), около 200 астрономов, инженеров и специалистов в области чрезвычайных ситуаций провели имитационный эксперимент. Во время конференции IAA Planetary Defense Conference они смоделировали ситуацию падения на Землю гигантского астероида. Видеоролик, отражающий возможное развитие событий, появился на YouTube.

Согласно результатам исследований экспертов, в списке потенциально опасных небесных тел сейчас находится 74 объекта. Смоделировав самый страшный сценарий развития событий, ученые попытались выявить возможные способы спасения людей и оценить потенциальный ущерб, который может нанести планете огромный астероид.

Специалисты предположили, для того, чтобы отвести угрозу от населения планеты, три главные космические державы — Россия, Китай и США — могли бы объединить усилия и создать зонды, которые были способны изменить траекторию движения небесного тела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что испанские астрономы составили 3D-модель столкновения спутника Земли с космическим объектом во время полного лунного затмения.