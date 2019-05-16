Видео: Как создается голограмма?

Зафиксировать то, что видит, человек стремился еще со времен палеолита. Начиная со Средних веков, пытался преодолеть плоскостность изображения. Революционно новое воплощение иллюзия объема получила в XIX веке, когда была изобретена голография.

Технологию создания голограммы в середине прошлого века предложил российский физик Юрий Денисюк. Несмотря на то, что технологии шагнули далеко вперед, техника создания художественных объемных изображений по-прежнему остается неизменной.

Перед предметом, голограмму которого необходимо создать, устанавливается специальная мелкодисперсная фотопластина. Через нее проходит пучок света, который отражается от предмета. Падающая и отраженная световые волны сталкиваются друг с другом — в результате этого образуются так называемые интерференционные картины, которые фиксируются на фотопластине. Затем изображение проявляется практически так же, как и обычная фотография.

Специалисты уверены, что в будущем голография позволит создать трехмерные телевизоры. Через 15 лет, прогнозируют ученые, подобная техника появится в каждом доме.

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