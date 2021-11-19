Астрологи назвали ТОП-4 самых мстительных знаков зодиака

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Алиса Маркова
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Специалисты по чтению информации по звездам составили рейтинг знаков зодиака, представители которых никогда не прощают обид.

Астрологи назвали ТОП-4 самых мстительных знаков зодиака

Фото: www.globallookpress.com

Астрологи обнародовали рейтинг самых подлых и мстительных знаков зодиака. По мнению специалистов, представители, вошедшие в ТОП-4, никогда не прощают обид.

Возглавили список Раки, которые не способны выпустить обидчика из своего поля зрения. Они до конца манипулируют им и оказывают на него психологическое давление. Люди, рожденные под этим созвездием, могут любого заставить мучиться от угрызений совести.

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Козероги занимают вторую позицию. По мнению астрологов, их сложно обидеть. Но, если вам это удастся, представитель данного знака зодиака поведет себя агрессивно. Обидчика Козерог будет наказывать тотальным «игнором» и резкими высказываниями.

Эмоционально неустойчивые Девы расположились на третьем месте списка. Они попросту не умеют прощать. Представители это знака будут продолжать общаться с обидчиком, но на сближение отношений рассчитывать не стоит.

Львы замыкают рейтинг, составленный астрологами. Они всегда ведут себя как «короли» и взамен требуют соответствующего отношения к себе. Неуважения они не потерпят и не смогут примириться с тем, что помимо их мнения существует другое, отличное от их собственного.

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