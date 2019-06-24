Автономная область Чувашия была основана 24 июня 1920 года, а через пять лет преобразована в республику. До этого территорию делили Симбирская и Казанская губернии. Столицей нового субъекта стал город Чебоксары. В 2000-м глава республики Николай Федоров утвердил праздник и подарил выходной день чувашам.

Где посмотреть на чувашский народный костюм, какие блюда местной кухни попробовать и в каких местах сделать классные селфи, советует 5-tv.ru.

Чувашский национальный музей

В национальном музее Республики Чувашия собрано огромное количество культурного наследия чувашского этноса. По ходу экспозиции предоставляется возможность посмотреть на национальный костюм, древние украшения, предметы быта и животных, населяющих республику. Можно найти исторические артефакты и народную живопись.

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Мокринский железнодорожный мост

Подобных монументальных мостов в России практически не осталось. Виадук, построенный примерно в 1918 году, располагается недалеко от города Канаш. Достопримечательность входит в список культурного наследия Республики Чувашия.

Железнодорожный мост служил переправой через реку Утка, но в 1986-м был закрыт. Добраться до него можно из Чебоксар, расстояние составляет около 93 км. Кроме красивых фотографий, на Мокринском виадуке можно заняться роупджампингом. Запомнить не только его красоту, но и испытать острые ощущения, спрыгнув с моста со страховкой.

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Государева гора

Чтобы сделать эффектные фото на фоне Волги, придется проехать 52 км от столицы республики. Живописное место в Мариинском Посаде было названо в честь посещения его Екатериной Великой. В 1763 году императрица возвращалась из Казани и решила сделать остановку. Дворяне устроили государыне обед на возвышенности и с тех пор, гору принято называть Государевой.

В тот же год, была посажена дубовая роща, которая сохранилась до наших дней.

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Гастрономические открытия

Чувашская кухня насчитывает не одну сотню лет. Современные чуваши видоизменили культуру питания из-за пищевого изобилия, но остались верны традициям. В Чебоксарах существует множество национальных ресторанов, но настоящую кухню этноса можно испробовать только в глубинке. Худеющим стоит сторониться гастрономических приключений в республике, местная кухня очень калорийна.

Одно из известных блюд этноса – луковый суп или луковое пюре, по-чувашски «Сухан нимри». Сытное блюдо напоминает французскую вариацию, но не имеет сырную шапку. Не менее популярен пирог-второе «Хуплу», наполненный картофелем и мясом. В старину, до появления картошки на Руси, добавлялись крупы. Деликатесом на праздничном столе считается «Ширтан» - запеченный бараний желудок, начинённый мясом и чесноком.

Для вегетарианцев чуваши предлагают традиционные вареники с папоротником. И конечно, ватрушки! Рестораторы отыгрались на блюде, и подают его в разнообразных вариациях.

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Свято-Троицкий мужской монастырь

Древнейший монастырь был построен в 1584 году в городе Алатырь. Кроме неповторимого фасада, на территории храмового комплекса верующие могут поклониться иконе Ключевской Казанской Божией Матери. Также, в монастыре располагается гробница алатырского подвижника схимонаха Вассиана.

В Свято-Троицком мужском монастыре восстановлено 7 храмов – есть на что посмотреть.

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Чебоксарский залив

В столице Республики Чувашия протекает свой залив, но это далеко не природное явление. Достопримечательность появилась в 80-х, когда в эксплуатацию запустили Чебоксарскую ГЭС. Старую часть города были вынуждены затопить, а в 1996 году возвели транспортно-пешеходную дамбу.

В наши дни, местный залив является культурным центром города, где можно полюбоваться видом, сделать фото и просто прогуляться по променаду.