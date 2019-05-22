Кладовая солнца или дом кикиморы: Что такое болото?

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Мистические и опасные топи скрывают в себе тайны, но далеко не о водяных и русалках.

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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Вяткин, Пятый канал

Болото всегда вызывало у человека неосознанный страх и, как все неизведанное, плодило мифы. Неслучайно, именно здесь «живут кикиморы», и «что бросишь на болоте, то не поймаешь». Так, еще до начала регулярных исследований водных ресурсов человек сформулировал свойство болот хранить и накапливать информацию.

«Под ногами у нас четыре метра торфяной залежи, которая начала образовываться 7,5 тысячи лет назад», — рассказывает старший научный сотрудник Гидрологического института Владимир Батуев.

Болото образуется в местах избыточной влажности, осадки и грунтовые воды накапливаются в низинах, как в чашах. Постепенно их обживают растения и микроорганизмы. Отмирая, они формируют торфяную массу.

Болото может вырасти и в обратном порядке: на поверхности водоема образуются островки, нижние слои биомассы, разлагаясь, отрываются и опускаются на дно.

«В этом монолите — чуть больше ста лет. Оно слоями нарастает, в среднем, по миллиметру в год. Здесь время как бы расширено, чем ниже мы опускаемся, тем торф плотнее и сто лет помещается в десять сантиметров», — подчеркивает Батуев.

Болото хранит информацию не только о древней растительности — кислотная среда донесла в практически неизмененном виде до наших дней тела людей, живших две тысячи лет назад. Болота преподносят сюрпризы не только археологам, но и врачам. Так, в Сестрорецком болоте под Петербургом более ста лет назад открыли залежи уникальных, гитиевых глин.

«Эта грязь за счет свое состава запускает восстановительные, регенеративные процессы в тканях. Уникальность грязи в том, что в ее составе содержатся биологически активные вещества: гормоны, микроэлементы, биостимуляторы, которые за счет минеральной составляющей достаточно активно проникают в кожу, слизистую и подкожно-жировую клетчатку», — рассказывает главный врач санатория Дмитрий Кириллов.

Качество сестрорецкой лечебной грязи обеспечили особые условия залежей. Целебные глины были закрыты толщей песка, воды и торфа. Они избежали воздействия температурных перепадов и промышленных выбросов. Благотворно влияет на организм и сам воздух болота. Мох сфагнум насыщает атмосферу бактерицидными веществами.

Так что под зыбкой почвой, которой так боится народ, скрывается, как сформулировал Михаил Пришвин, «кладовая солнца».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Оксимирон пробирался сквозь болото в Удмуртии.

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