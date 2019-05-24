Назван цвет одежды, который поможет вам на собеседовании и важных переговорах

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Встречают по одежке — известная пословица в наши дни все еще актуальна.

Определенный цвет в одежде может повлиять на результат наших действий, гласит новое исследование. Как отмечает The Daily Mail, лучшим выбором для собеседования, важных переговоров или презентации считается черный.

То же самое в случае свиданий, но только с мужской стороны. Женщинам рекомендуют отдать предпочтение красному.

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Синий или голубой лучше всего настраивает на занятия спортом, а серый — на прогулки и отдых. А вот белая одежда, что интересно, окружающих может раздражать.

Исследователь Бекки Спелман объясняет, что у таких результатов глубокие культурные и психологические корни.

«Во всем мире красный цвет обычно ассоциируется с сильными эмоциями, такими как гнев и страсть. Это легко понять, потому что красный — это цвет крови, с очевидными ассоциациями с гневом и насилием. Люди также склонны краснеть, когда они взволнованы или рассержены. Однако другие цветовые ассоциации могут сильно различаться в зависимости от культурного и исторического контекста», — отмечает психолог.

Ранее ученые дали несколько советов о том, как улучшить секс.

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