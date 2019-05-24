Ученые раскрыли секрет «дедовский» секрет молодости

Британские ученые из Университета Эксетера и Королевского колледжа Лондона провели очередное исследование и выяснили, что пожилые люди, которые проводят досуг за разгадыванием головоломок и кроссвордов, тем самым замедляют старение мозга. Об этом пишет VistaNews.

В эксперименте ученых приняли участие более 19 000 человек старше 50 лет. Изначально специалисты узнали у каждого испытуемого, как часто они разгадывают головоломки и кроссворды, а затем провели ряд тестов над их мозгом.

В результате выяснилось, что чем чаще люди решали головоломки, тем сильнее были их показатели в заданиях на внимательность, запоминание и рассудительность.

Ученые не утверждают, что интеллектуальные задачи способствует снижению риска развития старческого слабоумия, но подтверждают аналогичные исследования, согласно которым досуг за тем же Судоку позитивно влияет на работу мозга.

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