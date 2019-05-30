«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня

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1 июня в субботу в 22:00 по московскому времени в Мадриде состоится финальный матч Лиги Чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». 5-tv.ru расскажет вам, где посмотреть встречу онлайн.

Фото: globallookpress.com

Тема:
Лига Чемпионов 89

Первый же день лета порадует нас футбольным праздником. Еще бы! Финальным матчем завершается розыгрыш Лиги Чемпионов 2018/19 в Мадриде, где еще свежи воспоминания об испанском триумфе в самом престижном турнире Старого Света. Но на этот раз «Реал Мадрид» уже упустил заветный трофей и спустя три года гегемонии «дал» возможность другим побороться за медали. На этот раз впервые в истории в финале сойдутся два клуба из Англии. Старые знакомые — «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Еще недавно они боролись до конца за чемпионство в национальном первенстве, но потерпели неудачу. Теперь Кубок Лиги Чемпионов — заветная цель обоих клубов, ведь это последняя возможность выиграть хоть какой-нибудь трофей в таком успешном для обеих команд сезоне. Нейтральные болельщики разделились. Кто-то симпатизирует команде Юргена Клоппа.

С чем подошел к финалу «Ливерпуль»

«Ливерпуль» до последнего тура сохранял шансы на победу в АПЛ, чего не случалось с командой уже очень давно. А последнее чемпионство и вовсе было 29 лет назад. Но не хватило самой малости. «Ливерпуль» героически пробился в финал, забив именитой «Барселоне» такой нужный и такой невозможный мяч на последней минуте. «Ливерпуль» играет быстро, уверенно, хорошо прессингует. Настоящие бойцы.

С чем подошел к финалу «Тоттенхэм»

Но и Тоттенхэм имеет право на любовь болельщиков не меньше, чем «Ливерпуль». Лондонцы точно также «выгрызали» себе этот финал, сойдясь в ожесточенной схватке с «Аяксом» и «вытащив» матч на последней минуте. «Тоттенхэм» ни разу не выигрывал Лигу Чемпионов и, более того, ни разу не дотягивал даже до финала. И вот команда добралась почти до вершины. Трофеев болельщики «Тоттенхэма» ждут не меньше, чем фанаты «Ливерпуля», а потому напряжение будет максимальным.

Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

Пропустить такое событие мирового масштаба никак нельзя. Обязательно включайте свои телевизоры в субботу. МатчТВ выкупил права на показ финала Лиги Чемпионов, а потому этот исторический поединок смогут увидеть все на федеральном канале. Если матч застанет вас в пути, можете зайти на сайт холдинга и смотреть встречу онлайн по ссылке. Также зрителю доступна и текстовая онлайн-трансляция на сайте Спорт-Экспресс.

Но если вам дорог футбол и все, что с ним связано, мы настоятельно рекомендуем собрать большую и веселую компанию своих друзей и насладиться просмотром финала. А если в вашей компании еще и найдутся болельщики разных команд — это придаст просмотру еще больший градус накала.

Определяйтесь со своим фаворитом. Настраивайте антенну, не забудьте оплатить интернет перед 1 июня для просмотра матча онлайн. Обещаем — будет жарко. Как говорят англичане «Enjoy».

Валентин Кулиш

Тема:
Лига Чемпионов 89
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«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
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