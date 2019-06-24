7 июля: Как провести праздник Ивана Купала

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Один из главных языческих праздников славянских народов отмечается в ночь на 7 июля. Сохранилась ли традиция и как провести этот день, расскажет 5-tv.ru.

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Фото, видео : ТАСС/ Виктор Драчев

Язычество давно кануло в лету, но по сей день в России и странах СНГ с задором отмечают праздник Ивана Купалы. Непонятно, почему до сих пор россиян манят древние обрядовые праздники, как например, Масленица. Но факт в том, что ежегодно, вечером шестого июля и до конца дня седьмого у водоемов собираются люди, чтобы провести время в славянских традициях.

История праздника Ивана Купалы

Иван Купала считается днем летнего солнцестояния и зеленого покоса. Древние славяне были уверены, что в этот день природа переживает свой наивысший расцвет и как никогда богата дарами.

Фото: ТАСС/ZUMA

Как известно, до десятого века и крещения Руси, русский народ исповедовал язычество. Дохристианское название праздника неизвестно, но после крещения, проведенного князем Владимиром Святославовичем, день Солнца было принято обозначать Иваном Купалой. Название имеет народно-христианское происхождение и является древнеславянским вариантом имени Иоанна Крестителя. Праздник считался бесовским и всячески пресекался церковью. Но, несмотря на это, народ продолжал следовать своим традициям и обычаям.

Даже в XXI веке РПЦ со скепсисом относится к этому народному дню. В 2013 году празднование Ивана Купалы и сопутствующего Дня Нептуна было запрещено в Воронежской области по просьбе представителей церкви. У празднующих изъяли костюмы русалок и других мифических речных обитателей.

Как совершить славянский обряд

Купальские обряды, которые совершают участники праздника, очень кропотливы. Накануне из березовых ветвей и соломы изготавливают фигуру божества Купалы. Для украшения чучела и самих себя девушки плетут венки из цветов и лесных трав. Ближе к вечеру соломенного бога Купалу устанавливают на пригорке возле воды и складывают под него подношения: сладости и различные подарки. После заката поджигают и начинают водить хороводы со славянскими песнями вокруг кострища. Когда божество полностью сгорело, остатки выбрасывают в реку. Кроме этого по водоему запускали венки со свечами. Если конструкция уплывала достаточно далеко, а огонь не потухал, то славяне верили, что это знак длинной и счастливой жизни. А если украшение тонуло, то это сулило скорый разрыв с любимым.

Фото: ТАСС

Чтобы испытать настоящий экстрим и в полной мере прочувствовать энергетику праздника, в Ивана Купала принято прыгать через костер, взявшись за руки. Рекомендуется отказаться от сна, чтобы разгулявшиеся в ночь Ивана Купала нечистые силы, не смогли навредить спящему сновидцу.

Древние поверья

Фото: ТАСС
  • Славянские девушки умывались утренней росой и верили, что таким образом сохранят молодость и красоту.
  • Купания в водоемах — неотъемлемая часть праздничного обряда. Но нужно соблюдать осторожность, потому что водяному не нравится шум и гам в его владениях.
  • Вечером было принято собирать травы для приготовления целебных настоев.
  • По древней легенде именно в ночь Ивана Купала в лесах расцветал папоротник, который обладал магическими свойствами. Славяне отправлялись на его поиски и замаливали в грехи в его зарослях.
  • На рассвете 7 июля рекомендуется пересчитать наличные деньги несколько раз и надежно спрятать их. Этот обряд направлен на увеличение денежных средств в скором будущем.
  • Девушки плели венки из 12 видов трав и цветов.
  • В Ивана Купала следует воздержаться от поливки растений.

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