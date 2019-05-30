Посмотрите на руки: стало известно место, на котором родинки есть у всех женщин

Пользовательница Twitter под ником aaryn переполошила женскую половину мира. Она назвала место, на котором родинка есть у всех женщин.

Свою публикацию юзер сопроводила несколькими фотографиями, подтверждающими свою теорию. На кадрах изображены женские руки с родинками в центре запястья.

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«Дамы… А у вас есть родинка посередине запястья или это миф?» — поинтересовалась автор публикации.

В комментариях под этой записью отметились сотни девушек, которые присоединились к aaryn и опубликовали фотографии своих рук с точно такими же родинками. Однако оказалось, что исключения все-таки есть.

«У меня нет родинок. Кажется, я нарушила закон.»

«По ходу я парень — родинки нет», — шутят девушки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пользователи Twitter негативно восприняли идею отдать роль Бэтмена Роберту Паттинсону.