Наркологи предупредили о риске зависимости от кофе

Главный внештатный психиатр-нарколог московского департамента здравоохранения Евгений Брюн в интервью агентству «Москва» рассказал, что регулярное употребление кофе зачастую провоцирует зависимость.
Специалист отметил, что резкий отказ от бодрящего напитка может сопровождаться абстинентным синдромом, иначе говоря, похмельем.
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По словам нарколога, подобные симптомы испытывают те, кто страдает от алкогольной или наркотической зависимостей. Евгений Брюн подчеркнул, что регулярное употребление кофе в чрезмерных количествах может вызвать раздражительность, бессонницу и пагубно отразиться на органах сердечно-сосудистой системы.
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