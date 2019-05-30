Наркологи предупредили о риске зависимости от кофе

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По мнению специалистов, если резко отказаться от бодрящего напитка, может развиться похмелье.

Фото: www.globallookpress.com

Главный внештатный психиатр-нарколог московского департамента здравоохранения Евгений Брюн в интервью агентству «Москва» рассказал, что регулярное употребление кофе зачастую провоцирует зависимость.

Специалист отметил, что резкий отказ от бодрящего напитка может сопровождаться абстинентным синдромом, иначе говоря, похмельем.

«Почти 60% ежедневно выпивающих утреннюю чашечку крепкого кофе при вынужденном отказе от нее испытывают головную боль, сонливость, резкие перепады настроения, беспокойство, раздражительность, снижение работоспособности, непреодолимое желание как можно быстрее, отложив все, даже самые срочные дела, найти и непременно выпить обязательный утренний кофе», — сказал Евгений Брюн.

По словам нарколога, подобные симптомы испытывают те, кто страдает от алкогольной или наркотической зависимостей. Евгений Брюн подчеркнул, что регулярное употребление кофе в чрезмерных количествах может вызвать раздражительность, бессонницу и пагубно отразиться на органах сердечно-сосудистой системы.

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