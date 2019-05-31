Эксперты в области психологии отношений дали советы, как определить плохого любовника. Специалисты выделили пять признаков у мужчин, которые не смогут доставить своей избраннице удовольствие во время интимной близости. Их полный перечень представило издание Gorabbit.ru.

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Прежде всего, советуют психологи, необходимо обратить внимание, как ваш кавалер целуется. Если мужчина делает это смущенно и неопытно, скорее всего, в постели он тоже будет не идеален. Впрочем, не стоит торопиться с выводами. На первой встрече многие волнуются, вследствие чего могут быть достаточно неуклюжими.

Второй признак плохого любовника — отсутствие комплиментов. Мужчина должен с утра до ночи осыпать свою возлюбленную любезностями, давая ей понять, что она самая лучшая, красивая и желанная. В противном случае, с ухажером лучше сразу попрощаться.

Также, отмечают эксперты, не стоит доверять эгоистам. Если человек постоянно говорит только о себе, вероятно, он не способен быть чутким. А, следовательно, и нежности от него ждать в постели не стоит.

Если мужчина плохо пахнет и вовсе не следит за собой, это тоже означает, что он не сможет произвести впечатление на девушку. Причем сделать ему это не удастся ни при первой встрече, ни при более близком знакомстве.

И, наконец, не стоит закрывать глаза на поведение вашего избранника за столом. Если он не может похвастаться хорошими манерами, а только смущает вас своим чавканьем, пора от такого партнера бежать. Ничего хорошего из ваших отношений не получится.

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