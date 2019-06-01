Телеведущая Лера Кудрявцева на своей странице в Instagram рассказала подписчикам о поездке за покупками. По словам 48-летней знаменитости, она приобрела шлепанцы и купальник. В результате она один «сланец» потеряла, а вместо полноценного комплекта бикини ей положили в упаковку только верхнюю часть, причем в двойном экземпляре.

Свое негодование Лера Кудрявцева выразила нецензурно.

«Нормально я вчера съездила за покупками ***. Купила сланцы и один потеряла по дороге, купила купальник, в итоге положили два верха без трусов. Офигенный шопинг! Умею, практикую!», — написала телеведущая.

Гороскоп на 1 июня: Стрельцы, вы слишком доверчивы

Подписчики Леры Кудрявцевой не на шутку развеселились от прочитанного. Свои эмоции они высказали в комментариях. Причем некоторых фолловеров нецензурная лексика в исполнении знаменитости весьма смутила.

«Не могу, угораю. Анекдот прям. Думаю, женщины понимают! Я точно»

«Сочувствую. После такого шопинга я тоже бы на русский мат перешла»

«Зато теперь на пляж можно выходить в одном шлепке, без трусов и в двух лифчиках»

«Мат в открытом доступе — как-то не красит вас! Можно же без этого!», — пишут пользователи.

Instagram @leratv

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Лера беременна?» — новый снимок Кудрявцевой обсуждают в сети.