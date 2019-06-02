Фото 30-летней Аллы Пугачевой и пухлощекой Кристины Орбакайте умилило поклонников

В сети появилась фотография Аллы Пугачевой и ее дочери Кристины Орбакайте, сделанная приблизительно четыре десятка лет назад. На снимке дочь сидит на коленях у матери, они сосредоточенно и спокойно смотрят в объектив камеры.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 июня

Умилительности архивному фото придают по-детски пухлые щечки Кристины.

Поклонники отметили красоту Примадонны и их нежные с дочерью чувства.

«Как же похоже, как же вы прекрасны, девочки, удачи вам», — пожелала одна из них.

«Такие милые, спокойные. Кристина под надежным крылом!» — написала другая.

Instagram @allapugachevaandherfamily

А некоторые фанаты разглядели сходство между маленькой Орбакайте и дочерью Пугачевой и Максима Галкина — пятилетней Лизой.

Ране 5-tv.ru поклонники Орбакайте сравнили внешность певицы с фотографией 35-летней давности.