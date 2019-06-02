Российская звезда Ольга Бузова поделилась гастрольной фотографией из Ялты в Instagram и вызвала бурю недовольства в комментариях.

Instagram @buzova86

Критику пользователей вызвала как поза для снимка, так и фигура девушки. Многие отметили лишний вес поп-дивы.

«Очень тяжелый низ и полное отсутствие верха. Ну, и пора бы уже стать чуточку скромнее», — гласит самый сдержанный из комментариев.

«Непонятно зачем выставлять себя на смех в нижнем белье после сна», — недоумевал другой комментатор.

«Одно хвастовство и выпячивания себя любимой», — согласился третий.

«На свои толстые слоновьи столбы встала, сардельки», — резюмировал следующий.

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Были и те, кому пришелся по вкусу первый летний снимок Бузовой.

«Фигура огонь, ножки😍😍», — написал поклонник.

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