Российская звезда Ольга Бузова поделилась гастрольной фотографией из Ялты в Instagram и вызвала бурю недовольства в комментариях.
Критику пользователей вызвала как поза для снимка, так и фигура девушки. Многие отметили лишний вес поп-дивы.
«Очень тяжелый низ и полное отсутствие верха. Ну, и пора бы уже стать чуточку скромнее», — гласит самый сдержанный из комментариев.
«Непонятно зачем выставлять себя на смех в нижнем белье после сна», — недоумевал другой комментатор.
«Одно хвастовство и выпячивания себя любимой», — согласился третий.
«На свои толстые слоновьи столбы встала, сардельки», — резюмировал следующий.
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Были и те, кому пришелся по вкусу первый летний снимок Бузовой.
«Фигура огонь, ножки😍😍», — написал поклонник.
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