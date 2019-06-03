Гороскоп на 3 июня: Водолеи, хватит накручивать!

Ваша мантра на сегодня, Козероги: знай больше, становись круче. Если вы учитесь в университете — садитесь за книжки. Стрельцы, вам есть что сказать. Обратитесь к своей внутренней силе. Преодолейте проблемы с самооценкой, которые мешают вам жить той жизнью, которую вы заслуживаете. Овны, а что если ваше единственное ограничение это вы сами? Бросьте себе вызов и сделайте что-то новое. Пробуждение внутренней магии поможет вам найти ответы на вопросы.

Овен — гороскоп на сегодня, 3 июня

Что если ваша единственное ограничение – это вы сами? День сегодняшний напомнит, что выстроенные вами же преграды – просто иллюзия. Бросьте вызов самим себе и сделайте что-то по-новому. Посмотрите на свои проблемы по-новому. Пробуждение внутренней магии поможет вам найти ответы на вопросы. Космический совет: делайте обычные вещи необычными способами.

Телец — гороскоп на сегодня, 3 июня

На каком языке любви говорите вы, Тельцы? Что дает вам ощущение всемогущества и короны на голове? На этой неделе улыбаются и боги изобилия, и вы с ними. Сейчас лучший момент, чтобы побаловать свои фантазии и позволить себе чуть-чуть роскошной жизни. Хотите слетать в путешествие со второй половинкой? Сделайте из этого фотосессию для глянцевого журнала.

Космический совет: не отказывайте себе ни в чем.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 3 июня

Невозможное возможно в начале недели. Когда ваши планы полетят в трубы, вы поймете, что сюрпризы не всегда приятны. У вас есть два пути, Близнецы: винить обстоятельства или взглянуть на все с более высокой точки. Дайте клятву быть добрым к миру и к себе самому. Разговоры о смысле жизни и ценностях помогут найти необходимые решения.

Космический совет: смотрите на все с лучшей стороны, даже на проблемы.

Рак — гороскоп на сегодня, 3 июня

Когда кто-то по уши влюблен в тебя – он это показывает. Когда кому-то становится неинтересным вкладывать душу в отношения, он тоже это показывает. Будьте внимательны к знакам свыше и к тому, что же они для вас раскрывают. Есть высокая вероятность, что вы в плену паранойи, а не интуиции. Сомневаетесь – решайтесь на серьезные поступки. Выпуская энергию, вы освобождаетесь от страхов, которые стоят на пути между вами и здоровыми отношениями.

Космический совет: прислушивайтесь к интуиции, а не к паранойе.

Лев — гороскоп на сегодня, 3 июня

Вы еще долго будете стыдливо скрывать свои недостатки? Покажите свои трещинки, чтобы их можно было залечить. Впереди вас ждет серьезная смена настроения. Если любовь, окружающая вас, сильна – вы переживете эти потрясения. Но будьте нежны и добры с собой и другими. По сути дела, каждый переживает потрясение прямо сейчас.

Космический совет: держитесь за любимых, они помогут.

Дева — гороскоп на сегодня, 3 июня

Ваши суперсилы на сегодня: любовь, сострадание и эмпатия. Возможность создавать пространство, свободное от осуждений, где любимые могут быть самими собой, маски прочь. Зарезервируйте местечко для настоящего общения, Девы. Место, где истории становятся лекарством для души. Но не позволяйте своей открытости стать уязвимостью. Космический совет: будьте добрыми и любящими, но не позволяйте другим плевать вам в душу.

Весы — гороскоп сегодня, 3 июня

Настроение дня: экстравагантная женщина-кошка. Не заставляйте себя с кем-то общаться, если не очень готовы. Насилие над самим собой может повлечь серьезный вред телу и душе. Как можно провести время вместо тяжелых разговоров: полистать любимую книжку с чашечкой малинового чая в руках.

Космический совет: не заставляйте себя делать то, чего не хотите.

Скорпион — гороскоп сегодня, 3 июня

Не ведитесь на звучные титулы. Это все просто игра света, Скорпионы. Стойте на своем и стойте уверено, несмотря на противодействие, и рано или поздно заслужите уважение. Совет: не позволяйте своему эго брать верх. Доброе отношение к окружающим уверит вас в том, что достигаемые результаты не ранят никого.

Космический совет: больше доброты, меньше эгоизма.

Стрелец — гороскоп сегодня, 3 июня

Мантра дня: я лучше, чем просто хороший человек. Вам есть что сказать, Стрельцы, пробудите внутренние источники силы! Преодолейте проблемы с самооценкой, сешающие вам жить той жизнью, которую вы заслуживаете. У некоторых возникнут проблемы с денежными займами и возвратом средств. Помните – у вас есть право сказать «нет» даже самому близкому другу, если это необходимо.

Космический совет: долой плохую самооценку, мешающую жить.

Козерог — гороскоп сегодня, 3 июня

Мотив дня: знай больше, расти над собой. Учитесь в университете? Бегом за книжки! Преданность своим целям даст вам фору в забеге на пути к победе. Если живете в бешеном ритме, то обратите внимание на нестандартные формы и методы обучения. Возьмите журнал, запишитесь на онлайн-курс, или послушайте аудиокнигу на пути домой с работы. Расширяя горизонты, вы меняете точку зрения.

Космический совет: больше учитесь, меньше ленитесь.

Водолей — гороскоп сегодня, 3 июня

Хватит. Хватит накручивать. Чувства. Водолей, пришло время принять приливы и отливы эмоционального мира и противостоять тому, что открывает вам ваш мир подсознательный. Уязвимость вполне может быть силой, вы в курсе? Дайте себе волю открыться перед другим человеком. Говорите о ранящих и болезненных вещах. Вы удивитесь, как этот смелый поступок поменяет вашу жизнь.

Космический совет: откройтесь другому человеку без страха.

Рыбы — гороскоп сегодня, 3 июня

Поглядите на себя: стоите в полный рост, бесстрашно шагаете по жизни и вдохновляете других. Вы движетесь в правильном направлении и смотритесь абсолютным красавчиком, коим и являетесь. Но это не значит, что страхи и неуверенность не проявят себя в один момент. Это значит, что вы сумеете принять удар. Как говорили великие: «Вы разом можете быть и картиной, и художником».

Космический совет: не бойтесь ничего, держите спину прямо.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 июня.