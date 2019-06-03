Голодание не только бесполезно как средство для похудения, но и может убить

За последние пять лет в России число людей с лишним весом, по данным медиков, выросло на 30%. В борьбе с избыточными килограммами многие прибегают к различным радикальным методам, например, к так называемому лечебному голоданию. Однако, по мнению врачей, этот способ практически бесполезен как средство для похудения. Более того, неправильное голодание может привести к тяжелым последствиям для здоровья — вплоть до летального исхода.

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Так, врач-диетолог Дарья Русакова пояснила в интервью News.ru, что эффективность лечебного голодания доказана лишь при аллергиях и в случае психических заболеваний. В отдельных случаях голодание может оказать положительное влияние на организм, однако проводиться оно должно только в условиях стационара и после ряда серьезных предварительных обследований. Неправильное голодание может привести к интоксикации организма и даже к летальному исходу.

«Человек может даже начать выделять ацетон, у него может упасть уровень сахара, появиться головные боли и язвы, так как даже во время голодания желудочная кислота продолжает выделяться. Отказ от пищи в таком случае может привести к смертельному исходу», — сказала доктор Русакова.

По словам врача-эндокринолога Алексея Калинчева, эффект от голодания связан с тем, что при отказе от пищи у человека истощаются запасы гликогена, который задерживает воду в организме. Уходит жидкость, а вот жировая ткань при этом не уменьшается.

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