Видео: Алла Пугачева показала, как ее дочка будет выглядеть через пять лет

, 19:14 Видео 696

Певице для этого понадобились акварельные краски и кисточка.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @elizaveta_galkinaa

Юморист Максим Галкин опубликовал в сети трогательное видео, где Алла Пугачева занимается рисованием с дочерью. Лиза попросила маму запечатлеть ее и принесла кисточку с красками. Примадонна начала творить. Пятилетняя девочка в это время сидела на соседнем стуле и позировала. В итоге на рисунке Лиза получилась похожей на Дюймовочку.

Фанаты поздравляют 48-летнюю Аниту Цой с беременностью

Сама примадонна призналась, что хотела изобразить Лизу на несколько лет старше, когда та немного подрастет. Дочка и папа остались в восторге от портрета и осыпали Пугачеву восторженными отзывами.

Творение певицы понравилось и поклонникам Лизы Галкиной, в очередной раз фолловеры умилились дружной семье. На фан-странице в Instagram они оставили множество лестных комментариев:

«Восхищаюсь вашей семьей! Смотрю всегда и радуюсь, какие вы все молодцы, пусть вот такая идиллия в семье будет у всех россиян»;

«Какие изумительные детки и очень воспитанные, сразу видно, в какой они среде растут. В любви и без фальши!»  — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео о том, как дети признались в любви сидящей на ветке Пугачевой.

Читайте также

+15° Днём +12°
Ночью +8°
65.16
-0.39 73.42
0.20
Гороскоп на 4 июня: Зажигайте на танцполе, Скорпионы!

Последние новости

20:13
Видео: Леонид Агутин вернулся в образ «Босоногого мальчика»
20:07
ПМЭФ близко: Петербург готовится к событию года в мире экономики и бизнеса
19:52
В университете имени Герцена в Петербурге стартует проект «Педагогические сезоны»
19:45
Яблоко от яблони: Подборка самых ярких детей звезд российского шоу-бизнеса
19:38
Совладелец S7 публично поднял вопрос о безопасности самолета SSJ-100
19:33
Видео: В Петербурге прошло годовое общее собрание акционеров «Роснефти»
19:21
«Новый лучше старого»: Зеленский сравнил себя с Порошенко на встрече с Юнкером
19:14
Видео: Алла Пугачева показала, как ее дочка будет выглядеть через пять лет
19:08
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте
18:50
Видео: Минпромторг планирует распространить систему tax free по всей стране
18:42
Как поддерживает форму первая леди США? Мелания Трамп рассекретила распорядок дня
18:29
Владимир Путин на ПМЭФ встретится с главами Армении, Болгарии и Словакии
18:23
Фото: 52-летняя Наталья Штурм приняла участие в пикантной фотосессии в Болгарии
18:15
Руководство Росреестра по Дагестану обвиняется в махинациях на 370 миллионов
18:09
«Ростех» возродил легендарный фотоаппарат «Зенит»
18:03
Фанаты поздравляют 48-летнюю Аниту Цой с беременностью
17:57
Путин потребовал выяснить, как на заводе в Дзержинске устранялись нарушения
17:51
«Приставы пойдут дальше»: Суд запретил Аршавину покидать страну
17:44
«Яндекс» объяснил свою позицию касательно требований ФСБ о доступе к переписке
17:38
Наталья Рудова вспомнила, как в юности подрабатывала посудомойкой в Анапе

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Секреты «Алых парусов-2019»

До главного выпускного бала России остается меньше трех недель, но подробная программа и детали праздника по традиции держатся в секрете. Однако о некоторых новинках этого года организаторы все же готовы рассказать.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

В Москве прошла торжественная церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд». 16 работ Пятого канала заняли призовые места — это рекордное количество наград! Три первых, четыре вторых и девять третьих мест. Ровно в два раза больше, чем годом ранее!

5-tv.ru

Реклама