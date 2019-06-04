Видео: Алла Пугачева показала, как ее дочка будет выглядеть через пять лет

Юморист Максим Галкин опубликовал в сети трогательное видео, где Алла Пугачева занимается рисованием с дочерью. Лиза попросила маму запечатлеть ее и принесла кисточку с красками. Примадонна начала творить. Пятилетняя девочка в это время сидела на соседнем стуле и позировала. В итоге на рисунке Лиза получилась похожей на Дюймовочку.

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Сама примадонна призналась, что хотела изобразить Лизу на несколько лет старше, когда та немного подрастет. Дочка и папа остались в восторге от портрета и осыпали Пугачеву восторженными отзывами.

Творение певицы понравилось и поклонникам Лизы Галкиной, в очередной раз фолловеры умилились дружной семье. На фан-странице в Instagram они оставили множество лестных комментариев:

«Восхищаюсь вашей семьей! Смотрю всегда и радуюсь, какие вы все молодцы, пусть вот такая идиллия в семье будет у всех россиян»;

«Какие изумительные детки и очень воспитанные, сразу видно, в какой они среде растут. В любви и без фальши!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео о том, как дети признались в любви сидящей на ветке Пугачевой.