Виктория Лопырева поужинала в Париже с Эммануэлем Макроном

Российская модель, телеведущая и посол FIFA Виктория Лопырева вышла из декрета через четыре месяца после рождения сына. Она отправилась в Париж, где в течение нескольких дней будет принимать участие в мероприятиях, посвященных открытию женского чемпионата мира по футболу. Накануне Виктория ужинала в компании президента Франции Эммануэля Макрона и спортивных чиновников. Подробный отчет о возвращении к работе по продвижению футбола Лопырева опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

Instagram @lopyrevavika

В поездке ее сопровождает возлюбленный и отец ее ребенка бизнесмен Игорь Булатов. Четырехмесячный Марк Лео тоже в Париже вместе с родителями. Как пишет интернет-портал «7Дней.ru», Виктория пока еще кормит малыша, поэтому разлучиться с ним надолго не может.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывшая невеста Николая Баскова Виктория Лопырева с Игорем Булатовым и новорожденным сыном проводит время на яхте.