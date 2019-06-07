Генетики нашли главную причину человеческого старения

, 21:11 48

Специалисты из США провели изучение генетических данных людей разного возраста, и пришли к неутешительному выводу — эволюция не успевает за современным темпом жизни.

Фото: ТАСС / Владимир Смирнов

Генетики назвали главную причину старения. Исследования показали, что все механизмы защиты от возрастных изменений отключаются в организме в определенном возрасте.

Научная группа из Университета Майами изучила активность ответственных за противостояние старению генов в образцах тканей, предоставленных людьми разных возрастных категорий. Результаты анализа показали, что антивозрастные системы человека перестают работать к 50-60 годам. Проблема кроется в белке, который называется «мишень рампицина млекопитающих» — он отвечает за многие ключевые клеточные процессы, включая рост и деление клеток.

Ученые полагают, что это объясняется эволюцией генома, отвечающего за продолжительность жизни. В то время как фактическое значение по всему миру держится на уровне 70 лет, работоспособность генетической регуляции старения заканчивается на одно-два десятилетия раньше — эволюция оказалась просто не готова к тому, что в современном обществе продолжительность жизни будет увеличиваться с такой скоростью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что россиян ждет генетическая паспортизация.

Читайте также

+27° Днём +27°
Ночью +18°
65.04
-0.19 73.26
-0.01
Гороскоп на 7 июня: Девы, вас ждет любовный успех!

Последние новости

21:28
«Чокнутая»: Поклонники Бузовой возмущены ее появлением на верблюдах
21:11
Генетики нашли главную причину человеческого старения
20:57
«Маленькая брендоманка»: В интернете обсуждают гардероб дочери Харламова
20:46
В нескольких районах Хабаровского края введен режим ЧС
20:37
ВКонтакте протестирует обновленный раздел видео в мобильной версии
20:25
«Не стыдно?»: Анна Седокова опубликовала абсолютно голое фото
20:17
В России пообещали сократить сроки отключения горячей воды
20:00
54-летний Михаил Шац рассекретил юную «возлюбленную»
19:41
Эксклюзивные фото убитой общественницы Исаенковой в Раменском районе (18+)
19:33
Путин опроверг объединение России и Белоруссии
19:21
«Особенный человек»: Стоцкая рассказала о первом поцелуе с Киркоровым
19:09
Министр спорта: Построенные для ЧМ-2018 стадионы должны окупиться через пять лет
18:58
«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
18:58
Путин заявил о кризисе в мировых торговых отношениях
18:44
Видео: Александр Васильев сравнил платье Ани Лорак с балетной пачкой
18:32
В Москве задержаны активисты, поддержавшие журналиста Меduzа, у которого нашли наркотики
18:29
«Вот это гены!»: Бывшая жена Машкова помолодела на 20 лет
18:20
В полиции пояснили происхождение фото по делу о задержании журналиста Meduza за наркотики
18:17
Тереза Мэй ушла в отставку с поста лидера Консервативной партии
18:16
Миллер готов начать переговоры о поставках газа на Украину со скидкой

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Пятый канал получил бронзовую статуэтку в одном из крупнейших фестивалей рекламы и маркетинговых коммуникаций «Silver Mercury»

6 июня в Москве прошла церемония награждения финалистов крупнейшего фестиваля креатива и маркетинговых коммуникаций «Silver Mercury».

5-tv.ru

Пресса о компании

Светская хроника: отравление Алибасова и развод Ирины Шейк

Уже в пятницу нам обещают рассказать все подробности о главных светских новостях недели.

5-tv.ru

Реклама