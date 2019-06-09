Константин Хабенский поддержал арестованного журналиста Meduza

Председатель жюри основного конкурса фестиваля «Кинотавр» Константин Хабенский высказался в защиту журналиста издания Meduza, который сейчас находится под домашним арестом. Свое мнение актер озвучил во время выступления на церемонии открытия кинофестиваля.

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Хабенский отметил, что Голунов, по его мнению, был «неудобен». И поскольку такому журналисту сейчас пытаются не дать работать дальше, у самого Константина возникают опасения за судьбу «Кинотавра», так как фестиваль тоже имеет «свою точку зрения».

«Сегодня пытаются „закрыть“ одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду. Если это получится, то, друзья мои, завтра этот замечательный фестиваль тоже может стать неудобным», — цитирует РИА «Новости» Константина Хабенского.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, автора расследований Meduza Ивана Голунова задержали в четверг, 6 июня, на Цветном бульваре в Москве по подозрению в сбыте наркотиков. В личных вещах Голунова полицейские нашли порошкообразное вещество, оказавшееся кокаином, и весы. Никулинский суд столицы принял решение отправить журналиста под домашний арест. Однако Голунов утверждает, что наркотические вещества ему были подброшены.