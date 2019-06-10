Эксперты не обнаружили следов наркотиков в биоматериале журналиста Голунова

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что следы наркотических препаратов в биоматериале арестованного журналиста Ивана Голунова отсутствуют.

По словам медика, материал анализировался различными методами, однако ни одно исследование не показало каких-либо запрещенных веществ в материалах корреспондента интернет-издания Meduza.

«На сегодняшний день у нас существуют две системы оценки: клиническая, когда специалистами оцениваются состояние психической сферы, кожных покровов, моторики, а также лабораторные исследования, … предварительные и экспресс-тесты», — заявил Брюн.

Эксперт ведомства также отметил, что если предварительный анализ указывает на возможное применение обследуемым наркотических препаратов, то далее биоматериал уходит в химико-токсикологическую лабораторию.

«Результаты такого анализа имеют юридическую силу и являются доказательной базой», — добавил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Константин Хабенский, выступая на «Кинотавре» в воскресенье, 9 июня, поддержал арестованного журналиста Ивана Голунова.