«Прощайте!»: Пугачева «потеряла сознание» на архивном видео

Поклонники российской Примадонны активно обсуждают архивное видео, на котором Алла Пугачева «падает в обморок». Запись появилась на фан-странице Аллы Борисовны в Instagram.

В кадре Пугачева стоит в белоснежном платье вместе с коллегой по цеху — певицей Лаймой Вайкуле. Вместе артистки рассказывают о музыкальном фестивале «Жара», который ежегодно проходит в Азербайджане в городе Баку.

Во время своих реплик Примадонна сообщает, что ей жарко, а потом просто падает лицом вниз.

«Прощайте!» — произносит певица перед тем как «упасть в обморок».

Как сообщает Teleprogramma.pro, Алла Пугачева — большая поклонница фестиваля, о котором идет речь в ролике, и часто посещает его лично. Кроме того, Алла Борисовна давно приятельствует со второй участницей видео — Лаймой Вайкуле.

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Поклонники в комментариях восхитились актерскими способностями певицы. Однако это не все таланты, которыми обладает Алла Пугачева — ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Примадонна вместе с дочерью Лизой продемонстрировала знание приемов карате.