Сергей Лазарев уехал отдыхать в США с певцом Алексом Малиновским

В московском аэропорту «Шереметьево» был замечен Сергей Лазарев вместе с другом Алексом Малиновским, сообщает News.ru. Артисты регистрировались на рейс в США. В зону досмотра они зашли вместе с багажом — двумя огромными чемоданами. Судя по всему, певцов ждет продолжительный отдых. Благо, времени у них для этого достаточно. Гастрольный тур Сергея Лазарева начнется только с середины июля.

Алекс Малиновский — певец, модель, является участником телевизионных передач «Голос», «Угадай мелодию», «Премия Муз-ТВ». С Сергеем Лазаревым они дружат около года.

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