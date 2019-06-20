Любовница бывшего мужа Пеговой потребовала от него пять миллионов рублей

Актриса Ирина Пегова до 2011 года была замужем за коллегой по цеху, Дмитрием Орловым. Он известен по ролям в «Морском патруле», фильмах «Брат 2», «Слуга государев» и «Путевой обходчик». В своей жизни Орлов не был отмечен громким скандалами, однако недавно в его жизни появилась женщина, которая потребовала от него пять миллионов рублей под сомнительным предлогом.

Дело в том, что в 2008 году, когда Орлов еще был в браке с Пеговой у него был роман с некой Натальей, работницей «Ленфильма».

«Прошло где-то полтора месяца после нашего последнего интимного контакта, как Наталья позвонила и сказала, что беременна. Я не стал ей врать и ответил, что не заинтересован в ребенке. Честно признаюсь, я не был уверен в том, что он от меня» , — рассказал актер в эфире Первого канала.

Наталья не стала делать аборт и в 2009 у нее родилась дочь. Она пыталась добиться от Орлова признания в отцовстве и всячески искала контакта, но тот игнорировал звонки. Чтобы достичь поставленной цели она пришла в студию телепрограммы на Первом канале.

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Запросы Натальи были прямо скажем немалыми — пять миллионов рублей моральной компенсации, квартира в Москве и 20% доходов актера на содержание «дочери».

Впрочем, планам Натальи сбыться было не суждено. Сначала детектор лжи показал, что одновременно с Орловым у нее было сразу несколько мужчин. А генетическая экспертиза добила ее аргументы — дочь родилась не от актера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Пегова спела посреди полей Нижегородской области.