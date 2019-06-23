Что нужно делать при укусе клеща — эксперт

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Биолог из МГУ назвала несколько правил, которые снизят риск заражения энцефалитом или боррелиозом.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Матыцин, www.globallookpress.com

Биолог из Московского государственного университета имени Ломоносова Анастасия Антоновская в интервью для РИА Новости рассказала, как нужно себя вести при укусе клеща. По словам специалиста, существует несколько правил, которые позволят снизить риск заражения энцефалитом или боррелиозом.

Прежде всего, отметила эксперт, необходимо удалить насекомое с тела при помощи пинцета, ухватив его за основание хоботка. В этом случае также сгодятся нитки, которые функционально могут заменить медицинский прибор.

«Тянуть клеща надо с равномерными усилиями. Можно выкручивать его по часовой стрелке или наоборот. Есть данные, что последний вариант более быстрый, но так зубцы обламываются чаще», — пояснила биолог.

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Эксперт подчеркнула, что в борьбе с клещами о традиционных народных способах лучше забыть. Избавиться от насекомых, по словам Антоновской, не поможет ни масло, ни бензин, ни горящие спички. Все эти методы, напротив, только спровоцируют занесение опасной микрофлоры в организм.

Против вируса клещевого энцефалита бессильны и антибиотики. Заметив насекомое у себя на теле, лучше его аккуратно удалить и передать медикам, посоветовала специалист.

Ране 5-tv.ru сообщал, что заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей.

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