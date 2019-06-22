Где посмотреть «Алые паруса 2019» онлайн и по тв?

С момента возрождения легендарного праздника выпускников «Алые паруса» Акционерным Банком «РОССИЯ», Правительством Санкт-Петербурга и Пятым каналом в 2005 году, это уникальное шоу собирает десятки тысяч выпускников не только из Северной столицы, но и со всей страны. А помимо этого, сотни тысяч гостей не только из регионов России, но и со всего мира съезжаются в Петербург, чтобы насладиться зрелищем. В 2019 годы устроители праздника ожидают на «Алых парусах» более полутора миллионов гостей. Такой событие лучше хотя бы одни раз увидеть, чем тысячу раз услышать. Но как насладиться сказочной феерией праздника, если вы по каким-то причинам не можете посетить его лично?

Уже в 15-й раз подряд Пятый канал выигрывает тендер на трансляцию праздника выпускников «Алые паруса». В режиме реального времени тщательно выверенной и высокотехнологичной трансляцией можно насладиться на сайте 5-tv.ru. Она не будет запаздывать ни на секунду и начнется, как и сам праздник, в 22:00 23 июня 2019 года. А если запоздаете вы сами, то на 5-tv.ru трансляцию можно будет отмотать назад и посмотреть наиболее интересные моменты.

По всех телевизионных приемниках страны прямой эфир также начнется в 22:00 на Пятом канале. Десятки телекамер будут установлены практически всюду, чтобы показать телезрителю красоту происходящего со всех возможных ракурсов. Это и мосты Питера, и набережные и даже речные локации. Сотни специалистов обеспечат отличное качество картинки и лучшие ракурсы праздника.

Кроме того, онлайн-трансляция будет продублирована во всех официальных пабликах Пятого канала в социальных сетях. Так что телезритель или интернет-пользователь сможет пережить лучшие моменты концертной программы. Послушать и практически вживую увидеть любимых артистов и грандиозный финал праздника, а именно проход брига «Россия» в сопровождении самого красивого пиротехнического шоу страны.