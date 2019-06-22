Где посмотреть «Алые паруса 2019» онлайн и по тв?

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Праздник выпускников «Алые паруса» — лучшее городское событие Европы по версии премии «Best European Event Award». Но, что делать, если посетить его лично вы не можете?

Фото: Пятый канал

Тема:
Алые паруса 2019 149

С момента возрождения легендарного праздника выпускников «Алые паруса» Акционерным Банком «РОССИЯ», Правительством Санкт-Петербурга и Пятым каналом в 2005 году, это уникальное шоу собирает десятки тысяч выпускников не только из Северной столицы, но и со всей страны. А помимо этого, сотни тысяч гостей не только из регионов России, но и со всего мира съезжаются в Петербург, чтобы насладиться зрелищем. В 2019 годы устроители праздника ожидают на «Алых парусах» более полутора миллионов гостей. Такой событие лучше хотя бы одни раз увидеть, чем тысячу раз услышать. Но как насладиться сказочной феерией праздника, если вы по каким-то причинам не можете посетить его лично?

Уже в 15-й раз подряд Пятый канал выигрывает тендер на трансляцию праздника выпускников «Алые паруса». В режиме реального времени тщательно выверенной и высокотехнологичной трансляцией можно насладиться на сайте 5-tv.ru. Она не будет запаздывать ни на секунду и начнется, как и сам праздник, в 22:00 23 июня 2019 года. А если запоздаете вы сами, то на 5-tv.ru трансляцию можно будет отмотать назад и посмотреть наиболее интересные моменты.

По всех телевизионных приемниках страны прямой эфир также начнется в 22:00 на Пятом канале. Десятки телекамер будут установлены практически всюду, чтобы показать телезрителю красоту происходящего со всех возможных ракурсов. Это и мосты Питера, и набережные и даже речные локации. Сотни специалистов обеспечат отличное качество картинки и лучшие ракурсы праздника.

Кроме того, онлайн-трансляция будет продублирована во всех официальных пабликах Пятого канала в социальных сетях. Так что телезритель или интернет-пользователь сможет пережить лучшие моменты концертной программы. Послушать и практически вживую увидеть любимых артистов и грандиозный финал праздника, а именно проход брига «Россия» в сопровождении самого красивого пиротехнического шоу страны.

Тема:
Алые паруса 2019 149
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«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
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Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге

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Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

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Новости канала

Организаторы раскрыли тайны «Алых парусов» на пресс-конференции

В Доме журналиста на Невском проспекте прошла пресс-конференция, посвященная празднику выпускников петербургских школ «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

История праздника «Алые паруса»

Праздник выпускников «Алые паруса» состоится в Санкт-Петербурге 23 июня. Впервые «Алые паруса» провели в 1968 году. В 2005-м праздник был возрожден при поддержке акционерного банка «Россия» и Пятого канала.

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