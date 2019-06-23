Прямая трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса»

Пятый канал ведет прямую трансляцию одного из самых зрелищных праздников — «Алые паруса». Феерическое мероприятие традиционно организуется для выпускников, которых в этом году в Петербурге собралось 650 тысяч, а также для порядка полутора миллионов зрителей.

Кульминацией праздника станет незабываемое появление в акватории Невы в свете фейерверков красивейшего брига «Россия», участие которого в этом году — дебютное. Дело в том, что ранее в роли «Алых парусов» выступали различные парусники, а в последние годы — шведский «Tre Kronor».

Масштабы праздника поражают воображение: в самом сердце Северной столицы, на Дворцовой площади, установлена гигантская сцена, на которой выступят популярные артисты, среди которых участники «Евровидения» в разные годы — Сергей Лазарев и Полина Гагарина, а также Маркус Рива, #2МАШИ, Юля Паршута, «Марсель», Зара и другие. Не обойдется и без знаменитого «Зурбагана», который Владимир Пресняков исполнит вместе с BURITO.

В этом году у легендарного праздника выпускников «Алые паруса» знаменательная дата. Ровно 15 лет назад, после долгого перерыва, он был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Шоу уже давно не просто визитная карточка Санкт-Петербурга, но и всей страны в целом. Это самое романтическое событие лета, аналогов которому нет ни в одном городе мира.

Петербургский праздник выпускников «Алые паруса» внесен в реестр мирового событийного туризма и рекомендован к посещению в двух десятках европейских стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где и как лучше всего любоваться салютом и бригом «Россия».