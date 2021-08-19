Преображение Господне или Яблочный спас: традиции и смысл праздника

Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа — христианский православный праздник. Евангельское событие, которое в этот день вспоминают верующие, произошло на горе Фавор. Она находится в Израиле, в девяти километрах к юго-востоку от города Назарет. Согласно библейскому преданию, на Фаворе апостолы Петр, Иаков и Иоанн увидели чудесное Преображение Господне. Преображение означает «превращение в другой вид» или «изменение формы». Лицо Иисуса засияло как солнце, а одежды сделались белы как свет. Событие это описано в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки.

Христос преобразился перед своими учениками, чтобы явить им Небесную духовную славу, которая последует за временными страданиями. Празднование Преображение Господне церковь отмечает как соединение Божества и человечества в лице Христа.

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Преображение Господне также называют Яблочным Спасом, потому что в Израиле, а также в Греции, во второй половине августа созревает виноград. В знак благодарности богу верующие преподносили гроздья винограда в церковь. В России к 19 августа созревают яблоки. Их приносят и освящают в церкви и в других странах, где не растет виноград.

В наши дни на вершине горы Фавор открыты два монастыря — православный и католический. Католики отмечают Преображение Господне 6 августа. Есть этот праздник и в традиции Армянской Церкви. Преображение отмечается в седьмое воскресенье после Пятидесятницы.

Традиции Яблочного спаса

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Яблоки — главный символ праздника. Они олицетворяют достаток и благополучие. До наступления праздника их запрещается есть. Светлый праздник особенно ждали родители, чьи дети ушли из жизни. Согласно древнему поверью, ангелы на небесах угощают души детей яблочными плодами. Поэтому после освещения фрукта церковью, родители шли на кладбище и оставляли часть из них на могилах. Если семья жила далеко от места похорон, то подношения оставляли в храме. К настоящему времени традиция изменилась. После церковной службы дань памяти на кладбище отдают не только детям, но и всем усопшим родственникам.

19 августа церковь поощряет только готовку и сбор урожая. Уборка дома должна быть сделана заранее. Запрещается даже шитье и стирка.

Поскольку в праздник продолжается Успенский пост, запрещено употребление любой жирной пищи. Единственное послабление в этот праздник, — вино и рыба. В этот день по традиции хозяйки массово пекли яблочные пироги, варили варенье. Приглашали к столу гостей, а также угощали во славу Божию нищих и обездоленных.

Яблоко означает покой в доме и семью. Девушки, ели плоды, обмакивали их в мед и загадывали сокровенные желания. Считается, что они сбываются, если помыслы чисты, а просьбы идут от сердца.

Приметы Яблочного спаса

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Во второй половине августа природа преображается. Лето идет на спад, чувствуется скорое приближение осени. Листва желтеет, ночи становятся длиннее и холоднее. По погоде на 19 августа можно определить, какой будет зима. Если на Яблочный спас идет дождь, — она будет мокрой и холодной. Если солнечно и тепло, — зима будет снежной, но без сильных морозов. Если в праздный день пожелтели листья, — это означает, что погода скоро изменится, сильно похолодает. Приметы Яблочного спаса были проверены не одним поколением. И до сих пор актуальны.