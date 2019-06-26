«Вот это прессак!» Фанаты в восторге от летнего фото Лободы в бюстгальтере

Светлана Лобода давно уже зарекомендовала себя как артистка с уникальным стилем. Однако неповторимые образы певицы до сих пор вызывают бурные дискуссии среди ее поклонников.
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Лобода поделилась новыми снимками на своей странице в Instagram. На фотографиях Светлана позирует у причала на фоне закатного неба. На артистке черные брюки и светлый жакет в стиле «oversize». Под жакетом на певице черный бюстгальтер и массивное украшение. Многим фолловерам показалось, что представленный в соцсети образ слишком смелый.
«Почему у вас одежда всегда на три размера больше?»
«Скромнее надо жить!»
«Ну, неужели нельзя нормально одеваться?!» — возмутились пользователи.
Однако большинство отметившихся в комментариях оценили имидж звезды, и обратили внимание на идеальную фигуру Лободы.
«Вот это прессак!»
«А я люблю смотреть на ваш пресс и офигевать.»
«Вау, Светлана Сергеевна, шок-контент!» — восхищены фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лобода взбудоражила поклонников голым фото с тюленем.