Как журналисты прорывались на встречу Путина и Трампа на G20 в Японии — репортаж

, 16:58 Эфирная новость 72

Мировые лидеры были рады друг другу и буквально на «пороге» заявили, что у них множество тем для разговора. А Трамп даже сравнил эти переговоры с церемонией вручения Оскара.

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Фото, видео : ТАСС / Михаил Метцель, Пятый канал

Тема:
G20 114

Совсем другая атмосфера царила на ключевых переговорах первого дня саммита G20 в японской Осаке — встрече Путина и Трампа. Оба лидера тепло приветствовали друг друга. Журналисты ждали сенсаций, президенты отшучивались. А Дональд Трамп так и вовсе сравнил всю эту шумиху с церемонией вручения Оскара.

Дорога в комнату переговоров Путина и Трампа стала для российской прессы настоящим квестом. Собрали группу согласно утвержденному списку, вовремя выдвинулись. Но тут на пути возник организатор. Среди заблокированных аппаратов с напитками и табличек «посторонним вход запрещен» пришлось простоять несколько долгих минут. А потом двигаться очень быстро по длинным коридорам. Американские журналисты там уже заняли позиции.

Дальше в небольшую по размерам комнату надо было пройти с минимальными потерями для здоровья. Однако Виктор Синеок не упустил ни одной детали важного диалога.

Подробности в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем организаторы саммита угощали гостей.

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