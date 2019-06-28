Совсем другая атмосфера царила на ключевых переговорах первого дня саммита G20 в японской Осаке — встрече Путина и Трампа. Оба лидера тепло приветствовали друг друга. Журналисты ждали сенсаций, президенты отшучивались. А Дональд Трамп так и вовсе сравнил всю эту шумиху с церемонией вручения Оскара.

Дорога в комнату переговоров Путина и Трампа стала для российской прессы настоящим квестом. Собрали группу согласно утвержденному списку, вовремя выдвинулись. Но тут на пути возник организатор. Среди заблокированных аппаратов с напитками и табличек «посторонним вход запрещен» пришлось простоять несколько долгих минут. А потом двигаться очень быстро по длинным коридорам. Американские журналисты там уже заняли позиции.

Дальше в небольшую по размерам комнату надо было пройти с минимальными потерями для здоровья. Однако Виктор Синеок не упустил ни одной детали важного диалога.

Подробности в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем организаторы саммита угощали гостей.