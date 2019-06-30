Страшнее ядерных ракет: в США рассказали, какое оружие России самое мощное

, 23:03 977

Американский эксперт Байрон Кинг заявил, чего действительно стоит опасаться Вашингтону.

Фото : www.globallookpress.com

Американский эксперт Байрон Кинг в своей колонке для издания Daily Reckoning заявил, что у России есть оружие, которое США стоит опасаться больше, чем ядерных ракет.

Кинг уверен, что российские вооруженные силы действительно могут нанести по Штатам смертельный удар, но подчеркнул, что Вашингтону сейчас не стоит беспокоиться по этому поводу.

По словам эксперта, самое мощное оружие России не ядерные боеголовки, а золото и национальная валюта РФ, сообщает ФАН. Есть мнение, что Китай и Россия объединят свои золотые запасы для создания валюты, которая обеспечит конкуренцию доллару.

В таком случае национальная валюта Штатов окажется в ловушке и Вашингтону при таком исходе не стоит ждать ничего хорошего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США расширят список государств, подозреваемых в манипуляциях с валютой.

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