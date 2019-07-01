Видео: В сети обсуждают проезд машины Аллы Пугачевой по перрону

, 14:36 Видео 311

У пользователей Instаgrаm вызвал смешанные чувства поступок водителя певицы, который не припарковал машину в положенном для этого месте.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @alla_pugacheva_forum

Пользователи сети активно обсуждают якобы запрещенную поездку по перрону водителя Аллы Пугачевой. Дело в том, что в соцсетях появились кадры, на которых машина певицы останавливается прямо у поезда для того, чтобы артистка могла тут же пересесть в вагон. Юзеров возмутил тот факт, автомобиль не был припаркован на въезде на вокзал, а проехал к поезду.

«А как машина оказалась на перроне? Разве так можно?» возмутился в комментариях к посту один из них.

Однако часть пользователей вступилась за Пугачеву. По их мнению, ни сама Примадонна, ни ее представители не стали бы нарушать общественный порядок. Скорее всего, такое перемещение певицы было организовано в целях безопасности, считают поклонники звезды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кристина Орбакайте отреагировала на слухи о ссоре с Аллой Пугачевой.

Читайте также

+26° Днём +22°
Ночью +12°
63.05
-0.03 71.40
-0.42
Гороскоп на 1 июля: Овны, не продавайте душу за пару баксов!

Последние новости

15:14
Три человека погибли в результате ДТП под Брянском
15:10
Роза Сябитова поразила поклонников фото «до и после»
14:53
Андрей Малахов поведал о болезни маленького сына
14:45
В Кремле прокомментировали отказ грузинской певицы Катамадзе выступать в России
14:36
Видео: В сети обсуждают проезд машины Аллы Пугачевой по перрону
14:29
Путин «играет мускулами» и демонстрирует мощь российской армии — Focus

Сейчас читают

Видео: НЛО или ракета? Неопознанный летающий объект взорвался в небе над Кипром
«Одинаково любят выпить»: Лена Миро «посоветовала» Екатерине Климовой нового жениха
«Я все делаю правильно»: Ольга Бузова рассуждает о своей жизни — фото

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге