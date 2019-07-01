Видео: В сети обсуждают проезд машины Аллы Пугачевой по перрону

Пользователи сети активно обсуждают якобы запрещенную поездку по перрону водителя Аллы Пугачевой. Дело в том, что в соцсетях появились кадры, на которых машина певицы останавливается прямо у поезда для того, чтобы артистка могла тут же пересесть в вагон. Юзеров возмутил тот факт, автомобиль не был припаркован на въезде на вокзал, а проехал к поезду.

«А как машина оказалась на перроне? Разве так можно?» — возмутился в комментариях к посту один из них.

Однако часть пользователей вступилась за Пугачеву. По их мнению, ни сама Примадонна, ни ее представители не стали бы нарушать общественный порядок. Скорее всего, такое перемещение певицы было организовано в целях безопасности, считают поклонники звезды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кристина Орбакайте отреагировала на слухи о ссоре с Аллой Пугачевой.