Видео: В сети обсуждают проезд машины Аллы Пугачевой по перрону

Пользователи сети активно обсуждают якобы запрещенную поездку по перрону водителя Аллы Пугачевой. Дело в том, что в соцсетях появились кадры, на которых машина певицы останавливается прямо у поезда для того, чтобы артистка могла тут же пересесть в вагон. Юзеров возмутил тот факт, автомобиль не был припаркован на въезде на вокзал, а проехал к поезду.
Однако часть пользователей вступилась за Пугачеву. По их мнению, ни сама Примадонна, ни ее представители не стали бы нарушать общественный порядок. Скорее всего, такое перемещение певицы было организовано в целях безопасности, считают поклонники звезды.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кристина Орбакайте отреагировала на слухи о ссоре с Аллой Пугачевой.