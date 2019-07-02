Жена Дмитрия Диброва сразила фанатов снимком в купальнике с глубоким декольте

29-летняя супруга телеведущего Дмитрия Диброва раззадорила поклонников новой фотографией в Instagram. На своей странице в социальной сети девушка разместила снимок, на котором позирует в соблазнительном купальнике цвета фуксии.

Несмотря на то, что для своей фотосессии Полина Диброва выбрала довольно закрытую модель, предмет пляжного гардероба позволяет по достоинству оценить безупречную фигуру жены ведущего, ее стройные ноги и пышный бюст. «Аппетитные» формы светской львицы особенно подчеркивает глубокий вырез ее купальника.

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Instagram @polinadibrova

Под публикацией Полина рассказала, что отправляется на отдых в Сочи. Правда, кто ей составит компанию в отпуске, девушка не уточнила. В комментариях фанаты пожелали Дибровой хорошо провести время и выразили восхищение ее красотой.