Брежнева о платье-халате Ходченковой: «Красивая неприятно»

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Актриса появилась в модном образе на кинопремьере, но не все его оценили.

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Фото, видео : ТАСС / Артем Геодакян, Instagram @svetlana_khodchenkova

Актриса Светлана Ходченкова выбрала для светского мероприятия необычный наряд — платье-халат белого цвета. В качестве эффектного контраста на кинопремьере артистка надела черные туфли на каблуке от Jimmy Choo и темный клатч.

Instagram @svetlana_khodchenkova

Однако певица Вера Брежнева в комментариях к фото Светланы в Instagram оставила странную подпись: «Красивая неприятно». Вероятно, она просто перепутала слова «неприятно» с «невероятно», потому что актриса поставила смайлики под «ошибкой» певицы.

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Большинство же подписчиков пришли к выводу, что 36-летняя артистка «с годами только хорошеет».

Ранее Светлана Ходченкова выложила в Instagram необычную черное-белую фотосессию, но поклонники ужаснулись от ее худобы.

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