Жуткие кадры: Рецидивист десять раз ударил приятеля ножом в Петербурге (18+)

, 14:45 Внимание: шокирующие кадры! 22

Потасовка произошла в среду, 3 июля, в Центральном районе Северной столицы.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

В Центральном районе Санкт-Петербурга в среду, 3 июля, произошла потасовка. Как сообщает телеканал 78 со ссылкой на источник в правоохранительных органах, около 23:30 по московскому времени мужчина напал на своего приятеля в сквере на Пушкинской улице.

В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с места происшествия. Судя по кадрам, нападавший порядка десяти раз ударил свою жертву ножом в живот, после чего в компании других мужчин скрылся с места преступления.

Очевидцы сообщили об инциденте в полицию, после чего на место тут же прибыли стражи порядка. Они задержали подозреваемого в преступлении — ранее неоднократно судимого мужчину в возрасте 28 лет.

Пострадавшего — им оказался 45-летний мужчина — госпитализировали в тяжелом состоянии. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Причины конфликта неизвестны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве произошла драка с перестрелкой.

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