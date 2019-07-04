Заместитель генерального директора, директор дирекции программ и маркетинга Пятого канала Марина Белова стала лауреатом XIX национальной премии «Медиа-менеджер России — 2019» в номинации «Социальная ответственность медиабизнеса в категории «За организацию и проведение собственных мероприятий в сфере социальной ответственности». Церемония награждения состоялась в четверг, 4 июля, в Москве.

Марина Белова получила статуэтку в виде парящей над волной чайки «За проведение благотворительной акции, приуроченной ко Дню Защиты Детей».

Кроме того, заместитель гендиректора Пятого канала стала лидером онлайн-голосования, проходившего на сайте премии. Благотворительная акция, приуроченная ко Дню защиты детей, удостоена приза зрительских симпатий и диплома.

В прошлом году Пятый канал стал победителем премии «Медиа-Менеджер России» сразу в двух номинациях. Гендиректор телеканала Юрий Шалимов был признан лучшим в номинации «Федеральные эфирные каналы» за вклад в развитие старейшего в России федерального телеканала, который в год своего 80-летия увеличил долю на 5% и поднял ее до 6,2 в общей аудитории.

Также диплом победителя был вручен начальнику управления аутсорсинга дирекции программ Пятого канала Марине Фоменко за реализацию благотворительного проекта «День ангела».

Национальная премия «Медиа-Менеджер России» была учреждена в 2000 году и проводится с 2001 года. Ее номинации призваны продемонстрировать на конкретных примерах наиболее интересные достижения в управлении медиабизнесом, привлечь внимание к ключевым процессам отрасли, представить лучших медиаменеджеров текущего года. Это один из немногих в России конкурсов, экспертное жюри которого оценивает достижения в рекламе, медиабизнесе, а также сфере коммуникаций.