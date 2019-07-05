В Москве вручили престижную премию Медиа-менеджер России-2019. Среди лауреатов — заместитель генерального директора Пятого канала — Марина Белова. Статуэтку в виде парящей чайки канал получил за благотворительную акцию ко Дню защиты детей. Она называлась «Марафон добра». Целую неделю в эфире Пятого звезды эстрады, кино и спорта рассказывали о тяжело больных детях, которым требуются деньги на лечение. Проект победил в номинации «социальная ответственность медиабизнеса».

«Секрет простой, мы любим свою работу. Мы любим Петербург, в котором нам приходится творить. Мы наслаждаемся тем делом которое делаем, по-настоящему. Наша социальная миссия выше рейтингов, у нас есть еще важное дело — помощь деткам», — подчеркнула Белова.

Также Марина Белова стала лидером онлайн-голосования, проходившего на сайте премии. Благотворительная акция ко Дню защиты детей получила еще и приз зрительских симпатий.