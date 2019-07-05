«Наша социальная миссия выше рейтингов» — Мария Белова о победе в номинации Медиа-менеджер России

, 6:59 Эфирная новость 22

Заместитель генерального директора Пятого канала получила награду за благотворительную акцию ко Дню защиты детей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : © РИА Новости / Рамиль Ситдиков, Пятый канал

В Москве вручили престижную премию Медиа-менеджер России-2019. Среди лауреатов — заместитель генерального директора Пятого канала — Марина Белова. Статуэтку в виде парящей чайки канал получил за благотворительную акцию ко Дню защиты детей. Она называлась «Марафон добра». Целую неделю в эфире Пятого звезды эстрады, кино и спорта рассказывали о тяжело больных детях, которым требуются деньги на лечение. Проект победил в номинации «социальная ответственность медиабизнеса».

«Секрет простой, мы любим свою работу. Мы любим Петербург, в котором нам приходится творить. Мы наслаждаемся тем делом которое делаем, по-настоящему. Наша социальная миссия выше рейтингов, у нас есть еще важное дело — помощь деткам», — подчеркнула Белова.

Также Марина Белова стала лидером онлайн-голосования, проходившего на сайте премии. Благотворительная акция ко Дню защиты детей получила еще и приз зрительских симпатий.

Читайте также

На Пятом канале акция «День добрых дел» для Саши Лисовой

Команда Пятого канала участвует в благотворительной регате «Свет. Дети»
+11° Днём +16°
Ночью +7°
63.40
-0.10 71.54
-0.06
Гороскоп на 5 июля: Тельцы, вас ждет богастство!

Последние новости

7:35
Два человека погибли во время нападения в Чикаго в День независимости
7:30
Роспотребнадзор определит порядок использования «мобильника» в школе
7:20
Юрий Шатунов экстренно прооперирован в Москве
7:09
На Камчатке начал извергаться вулкан Ключевская сопка
6:59
«Наша социальная миссия выше рейтингов» — Мария Белова о победе в номинации Медиа-менеджер России
6:51
Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады

Сейчас читают

Гороскоп на 5 июля: Тельцы, вас ждет богастство!
«Пурпурная царица» — папарацци застали Ким Кардашьян в мини-платье
Экипаж глубоководного аппарата в Баренцевом море предотвратил страшную катастрофу

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге