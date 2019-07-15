Секс во сне — признак истощения организма, считал Нострадамус. Вы устали физически, голова забита проблемами, а психика не выдерживает. Поэтому подсознание напоминает о том, что пора отдохнуть и расслабиться.

Если секс — с противным для вас человеком, то будьте готовы к препятствиям в жизни. Придется контролировать действия, чтобы не создать лишнюю головную боль. А если приснилась любовь с известным артистом, значит придет благоприятное время в жизни. Вы заслужили награду.

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Кто такой Нострадамус

Нострадамус — медик и астролог французского происхождения. Первое предсказание Мишель сделал еще в детстве, когда предрек смерть конкретного поросенка: именно его съели за обедом. Позже он предсказал, чьим станет папский престол, гибель короля Генриха II в поединке и судьбу многих государств.

Пока другие пророки и целители говорят метафорами и странными предложениями, Нострадамус толкует видения подробно. Астролог считал, что образы подсознания во сне абсурдны и непонятны, поэтому людям сложно осознать их смысл. Для этого Мишель создал собственный сонник, в котором расшифровал тайну сновидений.

Другие толкования

Сонник Фрейда

Секс во сне — к разводу или расставанию, считал психоаналитик. Вам давно наскучил партнер, поэтому измены вполне вероятны. Ситуацию можно спасти, если разнообразить половую жизнь. Если же снится секс в неизвестном месте, значит вам необходим адреналин. Можете, например, спрыгнуть с парашютом. А лучше всего заняться любовью со своей половинкой в экстремальных обстоятельствах.

Сонник Лоффа

Психоаналитик считает, что секс во сне — хороший знак. Ждите в скором времени подарок от любимого человека. Снится обыденный процесс любви — скоро исполнится ваша мечта. А еще велик шанс увидеться с дальними родственниками или помириться с бывшей любовью.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, к чему снится секс по соннику Ванги.