Певица Дуа Липа и модель Анвар Хадид подтвердили свои отношения

, 15:27 182

Пара появилась на фестивале BST в Гайд-парке в Лондоне.

Фото : Instagram @allaboutdualipa

В сети появились слухи о том, что британская певица косовского происхождения Дуа Липа и модель Анвар Хадид встречаются, сообщает журнал Elle.

Недавно Липа и Хадид посетили вместе музыкальный фестиваль BST в Гайд-парке в Лондоне. Пара не пряталась от камер. Молодые люди много обнимались и смеялись, не скрывая свои отношения от публики.

Подробностей об их романе пока нет, однако понятно, что Липа и Хадид встречаются. Многие считают, что пару познакомила старшая сестра Анвара Джиджи, которая дружит с певицей.

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Буквально пару месяцев назад певица рассказала о расставании с предыдущим бойфрендом моделью Айзеком Кэрью. Их пути разошлись из-за напряженных графиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Бекхэм впервые за долгое время разделась для журнала. Снимок, на котором 45-летняя Бэкхем прикрывает грудь пальто, опубликован на главной странице Vogue.

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