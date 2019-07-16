«Обалденная!»: Актриса Мария Порошина сразила поклонников вечерним туалетом

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Артистка посетила открытие фестиваля визуальных искусств в лагере «Орленок».

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Фото, видео : Instagram @poroshinamariyamikhaylovna

Российская актриса театра и кино Мария Порошина появилась в ослепительном образе на открытии XXIII Всероссийского фестиваля визуальных искусств в детском лагере «Орленок».

Для участия в мероприятии 45-летняя артистка выбрала блестящее вечернее платье с декольте, чем вызвала восторг присутствующих и пользователей Instagram.

«Мне было очень приятно, что многим понравился мой наряд!» — призналась Порошина.

Instagram @poroshinamariyamikhaylovna

Комментарии к публикации в социальных сетях пестрили комплементами:

«Мария — Вы чудесны!»;

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«Мария, Вы прекрасны!!! Платье очень красивое!»;

«Я ваш кумир… как же хочется совместного фото на память на всю жизнь»;

«Вы очень красивая, а в этом платье 👍👍👍👍👍🌹🌹🌹»;

«Мария Михайловна, 😘❤️❤️❤️, очень, очень женственно)))».

Ранее 5-tv.ru рассказывал об образе жгучей брюнетки, которым Мария Порошина удивила поклонников.

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«Обалденная!»: Актриса Мария Порошина сразила поклонников вечерним туалетом

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